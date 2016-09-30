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Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

30 Eylül 2016 Cuma, 19:53
Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

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KONYA (AA) – Ilgın İlçesinde marketin kapısını levyeyle kırılarak içerden 50 bin lira değerinde sigara ve para çalındı.

Alınan bilgiye göre, 2’si maskeli 4 kişi, şehir merkezinde Rafet Yalçın’a ait marketin kapısını levyeyle kırarak içeri girdi.

Markette çaldıkları sigaraları çuvallayan zanlılar, çaldıkları 50 bin lira değerinde sigara ve paralarla, olay yerinden uzaklaştı.

İş yerine gelen ve kapının kırıldığını gören Yalçın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kamera görüntülerini izleyen ekipler, şehir giriş ve çıkışlarındaki tüm kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık zanlılarının marketin içine girmesi, kasadaki paraları alması ve çaldıkları sigaraları doldurdukları çuvallar ile kaçması yer alıyor.

Ilgın Ilgın Haberleri Konya Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında rafet yalçın

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