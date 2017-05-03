Marmara Denizi hala turuncu

Uzmanların ötrofikasyon diye adlandırdıkları denizin turuncu renge dönmesi, Mamara Denizi’ndeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kıyıda bulunan balıkçılar da her yıl nisan ayı itibari ile çoğalan sıcaklıklarla birlikte denizde turuncu rengin oluştuğunu söyledi.

Marmara Denizi’nde balıkçılık yapan Hüseyin Kalaycı, denizin her yıl turuncu renk aldığını dile getirerek, “Sular ısınmaya başladığı süre bu kırmızılıklar oluşuyor, bu olağan bir doğa olayı. Deniz kirliliği diye bahsediliyor lakin bu 30 sene önce de vardı. Bunun ben deniz kirliliği olduğuna inanmıyorum. Deniz suyunun 10 derecenin üstüne çıkmasıyla bu suyun yüzeyine çıkıyor ve dalgalarla kıyıya vuruyor. Benim tahminim bu” diye konuştu.

Balıkçı Ali İhsan Aslan da denizde yaşayan tek hücre canlılardan nedeniyle denizin renginin değiştiğini belirterek, “55 senedir denizdeyim, kirlilikle bunun alakası yok. 55 senedir biz bu denize gelip gidiyoruz. Biz bunu açık denizde de görürdük, kıyıda da görürdük. O süre denizde balık çoktu kirlilik olsa balıkların hepsinin ölmesi lüzumlu” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise, alglerin besinleri olan denizdeki elementlerin artışına bağlı olarak mikro alglerin fazla geliştiğini ve primer gıda döngüsünde aşırı imal dolayısıyla Marmara Denizi kıyılarında renk değişimi yaşandığını belirtiyor.

Halil Dağ – Yakup Güler

