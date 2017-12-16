Marmara ve İzmir’de kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Açıklamada, ayrıca “Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’de bugün başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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