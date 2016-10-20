Marmariste yarım tonluk ay balığı görenleri şaşırttı

Durum, Marmaris-Dalyan açıklarında meydana geldi. Dalyan-Marmaris arası günübirlik mavi tur gezisi yapan tekne, akşam saatlerinde turdan dönerken turistler denizin üstünde büyük bir balık görüp kaptanı uyardı. Kaptan suyun üstündeki canlının hangi tür olduğunu anlayabilmek için tekneyi balığa dürüst yaklaştırdı. Tekne personeli turistlere balığı önce dev bir vatos diye tanıttı. Ama 4 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında olduğu varsayım edilen canlının Akdeniz’de nadir de olsa görülen ay balığı olduğu anlaşıldı. Turistler karşılarında ilk kere bu kadar büyük bir balık görür görmez heyecanlarını gizleyemeyerek cep telefonları ile bu hoş anları kameraya kaydetti. güneş balığı bir vakit yüzeye yakın yüzdükten sonra mavi sularda kayboldu.

Tekne kaptanı Nail Balcı, uzun zamandır denizde olmasına karşın ilk defa böyle bir balık gördüğünü söyledi. Denizin üstünde bir karaltı gördüğünü söyleyen Balcı, “Önce suyun üstünde yüzen büyük bir poşet olduğunu düşündüm. Ancak yaklaştığımda iri gövdesi ve yüzgeçleri olan güneş balığı olduğunu anladık. Tanıdık Olmayan müşterilerimiz içinde değişik bir deniz turu oldu” dedi.

Sıcak denizlerde ve derin sularda yaşayan bir tür lan ay balıklarının özellikle Asya’nın, Afrika’nın ve Avustralya’nın ılık denizlerini tercih ettikleri ve bin metre derinliğe kadar dalabildikleri öğrenildi.

Yaz aylarında yoğunlukla Akdeniz’de de görülebilen ay balıklarının Ege ve Marmara denizinde suların ısındığı dönemlerde ara sıra de olsa görüldüğü kaydedildi. Molidae familyasına ait balık türünün tadı kötü ve fena kokan etinden dolayı ticari değerinin bulunmadığı bildirildi.

Vural Efecik