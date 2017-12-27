Martıların göl sahilinde “ekmek” kapma mücadelesi

Beyşehir’de, hafta sonu yağan karın ardından etkili olan soğuk hava, göl kıyısında yiyecek arayan martı sürülerini de olumsuz etkiledi. Göl kıyılarına akın eden martı sürülerini, sahil şeridine gezintiye gelen vatandaşlar attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Martılar, kıyı kesimde vatandaşların getirip küçük parçalar halinde attığı ekmekleri havada kapabilmek için birbirleriyle adeta yarıştı. Martılar, yere düşen ekmek parçalarını da karlı zemin üzerine kadar inerek topladı. Yiyecek arayışındaki martıların, kanat çırparak vatandaşların yanlarına kadar yaklaşıp ekmek parçalarını daha ellerindeyken kapmaya çalışması da ilgi çekti. Martıların ekmek kapma anlarını bazı vatandaşlarda fotoğraflamaya çalıştığı görüldü.