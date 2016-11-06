Masa Tenisi Türkiye Kupası C Grubu müsabakaları sona erdi

SİVAS (AA) – Masa Tenisi Türkiye Kupası C Grubu müsabakaları tamamlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda çeşitli illerden erkeklerde 17, kadınlarda 6 takım mücadele etti.

Müsabakalar sonunda kadınlarda, Çorum Gençlikspor birinci, Sivas Gençlikspor ikinci, Sivas Telekom üçüncü, Sivas Yavuz Selim İlköğretim Okulu Spor Kulübü dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Çorumspor İhtisas birinciliği, Ankara Türk Telekom ikinciliği, Ankara Etimesgut Belediyesi üçüncülüğü, Tokat Belediye Plevne dördüncülüğü elde etti.

İlk 4 dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporculara, Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Salim Kılıç, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Nami Saylan ile Masa Tenisi Sivas Temsilcisi İbrahim Doğan, kupa ve madalyalarını verdi.