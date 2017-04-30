Masal kahramanları hayranlarını ağırladı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesince düzenlenen 3. Çocuk Şenliği’ne katılan yüzlerce çocuk, masallarını dinlediği kahramanların maketlerinin bulunduğu Masal Park’ta eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen çocuk şenliğine aileleriyle katılan çocuklar, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Boğaç Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Ali Baba ve Kırk Haramiler gibi masal kahramanlarını inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Nostalji treninde seyahat eden, sihirli aynalarda görüntülerini izleyen çocuklar, düzenlenen gösteriler ve konserlere eşlik etti.

Şenlikte palyaço ve illüzyonistler sahne aldı. Yüz boyama, balon, bayrak dağıtımı, çeşitli yarışmalar ve müzik programları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için planladıkları 3. Çocuk Şenliği’nin hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendiğini, başta Ankara olmak üzere farklı kentlerden çok sayıda çocuğun şenliğe katıldığını söyledi.

Masal Park’ta çocukların hem bilgi sahibi olma hem de eğlenmeleri için her türlü imkanı bulduğunu ifade eden Bahçeci, “Belediye olarak çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırmak ve kıvancımızı paylaşmayı amaçladık. Şenlikle hem çocukların gönüllerince eğlenmesini hem de ailelerin kısa süreliğine de olsa çocukluklarını hatırlamalarını istedik.” dedi.