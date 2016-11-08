“Masalcı Vakıf Dede” oyunu Sivas'ta sahnelendi

SİVAS (AA) – Vakıflar Genel Müdürlüğünün çocuklara vakıf kavramını benimsetmek amacıyla hayata geçirdiği tek kişilik müzikli çocuk tiyatrosu “Masalcı Vakıf Dede” Süleyman Demirel Ortaokulunda sahnelendi.

Çocuklara iyilik yapma duygusunun temelini oluşturan vakıf kavramını tanıtmak ve iyilik yapma isteğini pekiştirmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince başlatılan ve 29 ilde gösterilen “Masalcı Vakıf Dede Müzikli Çocuk Tiyatrosu” projesi 30. oyununu Sivas’ta Süleyman Demirel Ortaokulunda oynadı.

Gonca Gülay Aras’ın yazdığı, yönetmenliğini ve oyunculuğunu devlet tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras’ın sergilenen oyuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Oyun sırasında sorulara doğru yanıt veren öğrenciler de sahneye çıkarak tiyatro konusunda bilgi edindi.

Oyunu İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, okul müdürü Mustafa Taş, öğretmenler ve öğrenciler izledi.