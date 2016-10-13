“Masum Coğrafyanın Masum Çocukları” fotoğraf sergisi

KAYSERİ (AA) – MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından “Masum Coğrafyanın Masum Çocukları” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışında konuşan MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Kahraman Calsın, sergide yaklaşık 10 ülkede çekilmiş 40 fotoğrafın yer aldığını söyledi.

Sergide Kayseri Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de emeği olduğunu belirten Calsın, vatandaşların bir hafta boyunca sergiyi gezebileceklerini sözlerine ekledi.