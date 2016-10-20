Matematik profesörlerini kıskandıran ekmek kampanyası

Matematik profesörlerini kıskandıran bir hesapla indirim uygulayan fırından alınan 1 ekmek 75 kuruş iken, 5 ekmek 3 lira 25 kuruş, 10 ekmek ise 6 lira 25 kuruşa satılıyor.

Balıkesir’de Toygar Mahallesi’nde yer alan Toygar ekmek fırınında garip bir uygulamaya imza atıldı. Sahipliğini Murat Uslukun’un ve işletmeciliğini ise eşi Seval Uslukun’un yaptığı fırında, aile bütçesine kadar ekmekte indirim başlatıldı. Normalde 1 TL’ye satılan ekmeğin 75 kuruştan satıldığı fırında, ekmek sayısı artıkça fiyat daha da düşüyor.

Yıllardır Balıkesir’de fırıncıların bir rekabet içerisinde olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyen Seval Uslukun, “Ekmekte fazla güzel bir kampanya başlattık. Yıllardır Balıkesir’de fırıncılar olarak bir rekabet içerisindeyiz. Biz de eşimle beraber bundan artık çok sıkıldık. Biz bir şey kazanamıyoruz, en azından halkımız kazansın istedik. Ne değin çok ekmek alırsanız böylece çok ucuza alıyorsunuz. Bu bilhassa topluluk aileler için koskocoman menfaat sağlıyor. Normalde ekmek 75 kuruş ama 8 tane ekmek aldığınızda 5 liraya alabiliyorsunuz. 2 aydan beri bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Vatandaşlar koskocoman talep gösterdi” dedi

Düzenli olarak her gün fırına gelen müşteriler ise durumdan memnun olduklarını belirterek fırın sahibine teşekkür ettiler.

Taşkın Sarıca