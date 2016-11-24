Kim Milyoner Almak İster yarışmasında sorulan Maveraünnehir’in sözcük anlamı nedir? İşte Maveraünnehir tam anlamı.

Maveraünnehir Ne Demektir?

Maveraünnehir, Orta Asya’da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri aralarında kalan tarihi bölge.

Bugün bu alan Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan aralarında bölünmüştür. Orta Çağ’da İslam uygarlığının geliştiği bölgelerden biri olan Maveraünnehir’deki Semerkand ve Buhara kentleri kayda değer kültür merkezleridir. Keza Göktürklerin yıkılmasından sonradan anayurtlarını terkeden bazı Türklerin geçişlerini kolaylaştırıyordu. Arapça kökenli Maveraünnehir sözcüğü Türkçede “Nehrin ötesi/ardı” anlamına kazanç. Bu bölge Batılı dillerde Transaxonia ya da Transoxiana(Oxus Nehri’nin ötesi) olarak bilinir. Bunun nedeni Amu Derya nehrinin Yunanca’da Oxus olarak bilinmesi ve Büyük İskender kadar Batı medeniyetine tanıştırılmasıdır.