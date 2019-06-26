“Mavi gömlek sahalara geri dönüyor”
İZMİR (AA) – Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenörlük görevine getirilen Ufuk Sarıca, imza törenine Altınyıldız Classics'in non-iron mavi gömleği ile katıldı.
Altınyıldız Classics'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 yıldır A Milli Takım’ın başantrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca'nın, 3 yıl aradan sonra yeniden Pınar Karşıyaka’ya döneceği belirtildi.
Sarıca’nın dönüşüyle birlikte Altınyıldız Classics’in uğurlu mavi gömleğinin de yeniden sahalara ineceği bildirildi. Mavi gömlek ile katıldığı tüm maçları kazanan Sarıca'nın uğurlu gömleği ile Pınar Karşıyaka’yı şampiyonluğa taşımaya hazırlandığı kaydedildi.
Ufuk Sarıca’nın takıma dönüşünün ardından taraftarların da sosyal medyada mavi gömleği gündeme taşıdığı, Sarıca'nın imza törenine Altınyıldız Classics’in non-iron mavi gömleği ile katıldığı belirtildi.
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