Mavi Marmara davası avukatları: "Dava düşemez"

Yaşanan gerginlik üzerine ertelenen Mavi Marmara saldırısına ilişkin davanın ertelenmesinin gerisinde salonda bulunanlar, tekbir ve sloganlar eşliğinde adliyeden çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Yargı Sarayı’nın karşısındaki alanda toplanan grup namına avukat Gülden Sönmez tanımlama yaparak duruşmada yaşananları anlattı.

“Bugün hepimizi şaşkınlığa uğratan bir duruşma yaşadık” diyen avukat Sönmez, “Epeyce gergin bir duruşmaydı. Duruşmanın başından itibaren davanın düşürülmesi yönünde bir yargılamaya şahit olduk. Sorunlarımızdan biri bu dosyaya İsrail ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın orijinal metninin gelmemesiydi. Anlaşmanın sonuncu maddesine uzlaşma metninin İngilizcesinin geçerli olduğunu söylüyor. Dosyada İngilizce metnin Türkçe tercümesi yer almadı. Bu yargılamanın devam etmesi gerektiği yönünde beyanlarda bulunduk. Az Kalsın 12 saattir şehit aileleri ayakta duruşmayı peşine düşüp takip ettiler. Şehit eşi Çiğdem Topçuoğlu fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Duruşmada çıkan kargaşadan nedeniyle ara verilmişti, heyet dönünce mahkemenin 9 Aralık 2016 tarihine ertelenmesine karar verdi. 9 Aralık’ta dava düşmemeli, düşmeyecek, düşemez” diye konuştu.