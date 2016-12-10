Mavi Marmara davası düştü

Mavi Marmara saldırısına ilişkin İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi ve 3 İsrailli komutan hakkındaki davanın, İsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti aralarında imzalanan uzlaşma gereği düşürülmesine karar verdi.

Gazze’ye insani destek içeren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi’nin de arasında olduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 7’inci Ağır Suç Oluşturan Mahkemesi’nde gün boyu süren davada hüküm açıkladığı sırada sadece sanıkların 2 avukatı hazırlanmış bulundu. Heyeti protesto ederek duruşmayı terk eden müşteki ve mağdurlar ile avukatları karar açıklandığı sırada mahkeme salonunda bulunmadı.

Davayı karara bağlayan duruşma heyeti, İsrail devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki anlaşmanın 4’üncü maddesinin 2’inci cümlesine sinyâl etti. Anlaşmadaki “Her halükarda bu anlaşma İsrail’in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk gerçek veya tüzel kişileri kadar konvoy hadisesi ile ilgili olarak, kendilerine yönelik ilk elden ya da dolambaçlı olarak Türkiye’de üretilmiş ve yapılacak her türlü hukuki veya cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan adamakıllı muaf tutulmalarını sağlayacaktır” hükmünü hatırlatan mahkemede, anlaşmanın bu maddesini dikkate alarak yargılamaya engel şartı getirildiğini belirtti. Bu şartın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığını kaydeden mahkeme, görülmekte olan bu kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

Yakalama kararı kaldırıldı

Düşme kararının gereği olarak sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına karar veren duruşma, sanıklar hakkında çıkarılan kırmızı bültenlerin geri alınmasına oy birliğiyle hükmetti. Mahkeme heyeti, suçlama masraflarının ulus üstünde bırakılmasını kararlaştırarak tarafların itiraz hakları bulunduğunu hatırlattı.

Duruşmayı terk ettiler

öte taraftan, bugün saat 14.00’te gergin başlayan ve gün boyu süren duruşmada, mahkeme başkanı müştekilerden Adem Özköse’nin usule uymadığı için salonda çıkması talimatı verdi. Özköse çıkmayınca salon aniden karıştı, avukatlar ve izleyiciler mahkemeyi protesto etti. Yaşanan stres üzerine çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde duruşma salonu boşaltıldı. Duruşmayı terk eden topluluk, adliye içerisinde bir zaman slogan attıktan sonradan çıktı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında “canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek”ten 9 kere ağırlaştırılmış müebbet, “mala hasar vermeye azmettirmek”, “yağma suçuna azmettirmek”, “eziyet suçuna azmettirmek”, “haberleşmenin engellenmesine azmettirmek”, “kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçuna azmettirmek”, “yaralama suçuna azmettirmek” ve “silahla yaralama suçuna azmettirmek”cilt toplam 18 bin 32’şer yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

BAŞAK AKBULUT