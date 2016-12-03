Mavi Marmara davası yaşanan gerginlik üzerine…

Mavi Marmara saldırısına ilişkin İsrailli komutanların İstanbul 7. Ağır Cinayet Mahkemesinde yargılandığı davaya sabahleyin saatlerinden itibaren devam ediliyor. Duruşmanın birincil saatlerinde duruşma savcısının iki ülke arasındaki uzlaşma gereği davanın düşürülmesi talebinin ardından duruşmada müşteki ve mağdurlar laf alarak taleplerini dile getirdi.

Gün boyu zaman zaman gergin geçen duruşmada mahkemenin talepleri değerlendirmek üzere ara vereceği sırada bir kadın “Hak değil” diye bağırdı. Bunun üzerine salon aniden karıştı. Salonda yer alan izleyiciler tekbirler getirerek sloganlar atmaya başladı. Gerginliğin sürmesi üstüne çevik baskı polisi mahkeme salonuna girdi. Salonda yaşanan gerginlik esnasında Mavi Marmara baskında hayatını kaybedenlerden Çetin Topçuoğlu’nun eşi Çiğdem Topçuoğlu baygınlık geçirdi. İzleyiciler göre taşınarak salondan çıkarılan Topçuoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Duruşma yaşanan gerginliğin gerisinde duruşmayı 9 Aralık’a erteledi.

Başak Akbulut