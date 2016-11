Mavi Tünel ile musluklardan tatlı su akacak

Yeni Büyükşehir Yasası’nın ardındaki yaptıkları yatırımlarla ilçelerin daha alçak yapı problemlerini çözdüklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya merkezde yaptıkları yatırımlarla 2017 yılında bundan böyle evlerde musluklardan tatlı su akacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, herzamanki genel kurulunu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek başkanlığında yaptı. Konya’nın en büyük su projesinin, Konya nüfusunun yüzde 60’tan fazlasını bünyesinde barındıran şehir merkezindeki içme suyu sorununun çözülmesi olduğunu bildiren Başkan Akyürek, “Bu noktada DSİ Genel Müdürlüğümüzün, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın belediyemizle koordinasyon içinde yürüttüğü Mavi Tünel’den Konya merkeze içme suyu verilmesi yatırımı ile inşallah 2017 yılı içinde Konya merkezde musluklarımızdan memba suyu, tatlı su akmaya başlayacak. Torosların suyu evlerimizde içilmeye ve kullanılmaya başlayacak. Bu, Konya tarihi açısından çok kayda değer bir yatırım. Öyle ancak, Konya merkezin su ihtiyacının yüzde 80’i yer altı sularından, kuyu sularından tedarik ediliyor. Yer altı sularının gitgide çekilmesi, her yıl zemin ve düzey kaybetmesi, kent merkezi açısından önemli bir tehlike oluşturuyor. Mavi Tünel’den alacağımız su ile birlikte inşallah Konya merkezin 50 yıllık su problemi açılmış olacak” dedi.

Mavi Tünel’den akıcı sudan elde edilen enerjinin KOSKİ Genel Müdürlüğü şirketi eliyle üretilecek olmasının da Konya’nın gelişimi açısından son derece sevindirici olduğunu bildiren Başkan Akyürek, yatırımın tamamlanmasıyla su maliyetleri açısından da fayda sağlanacağını kaydetti.

“İlçelerin daha alçak inşa sorunu çözüldü”

KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Yasası çerçevesinde yeni sorumluluk alanı olan ilçelerdeki alt yapı hizmetlerini tamamlamak için büyük bir mücadele gösterdiklerini vurgulayan Başkan Akyürek, “Mahalleye dönüşen beldelerimizde kanalizasyon ve su şebekesi yeterli olmayanların tamamının 2016 sonuna kadar daha alçak yapı problemlerini çözeceğimizi, 2 yıl içinde bunların tamamına girileceğini ifade etmiştik. Şu an itibariyle mahalleye dönüşen tüm beldelerimizin kanalizasyon ihaleleri yapıldı. Bir bölümü tamamlandı, bir bölümü tamamlanma aşamasında ve işlem devam ediyor” diye konuştu.

Konya genelinde suların yetersizliği konularıyla ilgili de birçok egzersiz yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Akyürek, “Yeni kuyular açılıyor, yeni su kaynakları temin ediliyor. Şu asıl değin 300’den fazla depo yapılıp yenilendi. Konya’mızın genelinde KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak alt yapı çalışmalarına baskın durumdayız. Yılların biriktirdiği problemleri kısa sürede çözmek için büyük bir alıştırma yürütüyoruz. Konya’nın her bölgesinde şu anda tamirat, bakım ekiplerimiz ve KOSKİ alan teşkilatlanmamız faaliyette. Daha da güçlenerek bu faaliyetler önümüzdeki süreçlerde devam edecek” diye konuştu.