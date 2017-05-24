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Mayıs ayında Tokat’ta şaşırtan görüntü!

Reşadiye ilçesine tabi Güvendik Yaylası Karlık Boğazı mevkinde karla dolgun olan yolu İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 saat süren alıştırma ile açabildi. Karla uğraş çalışmalarını sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, “Haziran ayına y.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:14

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Reşadiye ilçesine tabi Güvendik Yaylası Karlık Boğazı mevkinde karla dolgun olan yolu İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 saat süren alıştırma ile açabildi.

Karla uğraş çalışmalarını sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, “Haziran ayına yaklaşmamıza karşın plato göçü öncesi yaklaşık 4 metreyi bulan karlı yolu açan ekiplerimize teşekkür ediyorum” biçiminde bilgilere yer verdi.

Hasan Ay
 

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