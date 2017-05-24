Mayıs ayında Tokat’ta şaşırtan görüntü!
Reşadiye ilçesine tabi Güvendik Yaylası Karlık Boğazı mevkinde karla dolgun olan yolu İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 saat süren alıştırma ile açabildi. Karla uğraş çalışmalarını sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, “Haziran ayına y.
Reşadiye ilçesine tabi Güvendik Yaylası Karlık Boğazı mevkinde karla dolgun olan yolu İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 saat süren alıştırma ile açabildi.
Karla uğraş çalışmalarını sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, “Haziran ayına yaklaşmamıza karşın plato göçü öncesi yaklaşık 4 metreyi bulan karlı yolu açan ekiplerimize teşekkür ediyorum” biçiminde bilgilere yer verdi.
Hasan Ay