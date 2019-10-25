MEB, okullarda “Pardus” için düğmeye bastı

ANKARA (AA) – BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milli işletim sistemi "yeni nesil Pardus"u okullarda yaygınlaştırmak üzere harekete geçti. Sistemi ilk etapta 60 bin etkileşimli tahtada uygulamaya alacak Bakanlık, ardından tüm okullardaki tahtalar ve bilgisayarlarda Pardus dönemini başlatacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), açık kaynak kodlu milli işletim sistemi "yeni nesil Pardus"un okullarda yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliğine gitti.

Bu kapsamda YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu'nun katılımıyla danışmanlık ve yazılım geliştirme hizmeti alımına ilişkin sözleşme imzalandı.

Yapılan iş birliği çerçevesinde milli işletim sistemi Pardus'un, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yaygınlaştırılması sağlanarak Türk yazılım endüstrisine destek verilecek.

MEB'e özel hazırlanan bir versiyon olan "yeni nesil Pardus"un öncelikle 60 bin etkileşimli tahtada kullanılması hedefleniyor. Pardus ardından tüm okullardaki etkileşimli tahtalar ve bilgisayarlarda devreye alınacak.

– LiderAhenk'in yeni versiyonları geliştirilecek

İmzalanan sözleşme kapsamında ayrıca okullardaki etkileşimli tahtalar için özelleştirilen Pardus ETA ve bu işletim sistemine sahip etkileşimli tahtaların uzaktan kontrolünü sağlayacak, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen merkezi yönetim sistemi LiderAhenk'in yeni versiyonları geliştirilecek.

Pardus işletim sisteminin okulda kullanılması planlanan tek kart bilgisayarlara yönelik versiyonu olan Pardus ARM sürümü hazırlanacak. Yeni alınan etkileşimli tahtaların 4K uyumluluğu bulunan Pardus işletim sistemi ile buluşması sağlanacak.

Ayrıca öğretmenlerin sınıfta etkileşimli tahtaları daha kolay ve etkin kullanmasına imkan tanıyacak bir arayüz devreye alınacak. Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitsel içerikleri ve teknik dokümanları barındıran, kullanıcılar ve açık kaynak geliştiricileri arasında etkileşim sağlayacak topluluk yönetimi hizmeti sunulacak.

– Etkileşimli tahtalar daha etkin kullanılacak

YEĞİTEK ve TÜBİTAK ULAKBİM'in yürüttüğü bu ortak çalışmayla mevcut etkileşimli tahtaların sadece bir kısmında kullanılan Pardus işletim sistemi, tüm okullarda uygulamaya alınacak.

Bu sistemle sınıflardaki etkileşimli tahtaların verimli ve etkili kullanımı sağlanacak. Öğrenciler, erken yaşta açık kaynak teknolojilerle tanışma imkanını yakalayacak.