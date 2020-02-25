MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor
ANKARA (AA) – Türkiye'de hafif ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizmi olan bireylere hizmet veren özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler için hazırlanan özel eğitim materyallerinin ikinci etabının okullara gönderimine başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ders Aletleri Yapımı Genel Müdürlüğünde (DAYM) "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Faaliyeti-2" programı düzenlendi.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, programın açılışında yaptığı konuşmada, sadece özel eğitim alanında değil diğer alanlarda üretilen eğitim materyallerinin de yerli olmasının önemli olduğunu ve ihtiyaç duyulan ürünlerin öncelikli olarak Bakanlık çatısı altında temin edilmesi gerektiğini belirtti.
Malzemelerin kimyasal, fiziksel, mekanik ve çeşitlilik açısından çocukların kullanımına uygun olduğunu kaydeden Gül, özel çocukları geleceğe hazırlamak adına devlet kurumları ile milletin dayanışma ve desteğinin önemine dikkati çekti.
Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak da çalışmayı 2019'da 7 bölgeye 7 tır materyal göndererek başlattıklarını, "özel eğitimde milli üretim"e devam ettiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya, Kütahya, Manisa, Uşak, Aydın ve İzmir'e hazırlanan materyalleri götürecek iki kamyon yola çıktı.
– Materyaller 1050 sınıf ve okulun ihtiyacını karşılayacak
Özel çocuklar için üretilen materyaller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı" ile 2019'da kamuoyuna tanıtılmıştı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan "Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması" sonucu geliştirilmeye değer görülen 42 çeşit materyalin Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu materyallerin, Mart 2019'da DAYM bünyesinde seri üretim çalışmalarına başlandı.
İlk etapta 10 ile gönderilen ürünlerin 81 ile dağıtımı iki haftalık sürede tamamlanacak. Toplamda 11 bin 600 materyalle, 1050 özel eğitim sınıfı ve okulunun ihtiyacı karşılanacak.
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MEB'in özel çocuklar için ürettiği eğitim materyalleri okullara gönderiliyor
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