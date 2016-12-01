“Meclis-i Nisa” Programı

KONYA (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Himayemde gerçekleşen çeşitli kampanyalarda kızlarımız için eğitimin temel şart olduğunu sıklıkla vurguladık. Çok şükür ki; kız çocuklarının okullaşma oranı son 14 yılda büyük oranda arttı” dedi.

Erdoğan, Meram Belediyesinin bir otelde düzenlediği “İslam’da kadın” temalı “Meclis-i Nisa” programında yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.

Konya’nın sevgi, şefkat ve irfanın ana vatanı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Yunus Emre ve Hacı Bayram-ı Veli gibi Hazreti Mevlana’nın da Anadolu’yu hakikat, muhabbet ve irfanla yoğurduğunu, Mevlana’nın hikmet dolu sözlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığına işaret etti.

Erdoğan, Allah’ın, insanı kadın ve erkek ayırt etmeksizin yeryüzünün halifesi kıldığını belirterek, “Ali İmran Suresi’nde, Allah, ‘Ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz’ buyurur. Dinimiz, kadın ve erkeği bir bütünün iki yarısı saymıştır. ‘Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinde hakkı vardır’ prensibi, İslam’da kadın ve erkeği birbirine karşı sorumlu kılmıştır. Bu ilke, o dönemin şartlarında bir devrimdir. Zira o yıllarda kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmış, cahiliye döneminin haksız uygulamaları kadınları aşağılamıştır. Buna karşılık İslam, kadına sosyal hayatta statü kazandırıp, aktif roller vermiştir.” diye konuştu.

Modern dünyada dinin, kadın hakları ihlalinin sebebi olarak görüldüğünü, İslam’ın en çok kadın hakları gibi konular üzerinden saldırıya uğradığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Zaman içinde örf, adet ve geleneklerle bu algı beslenmiş ve ne yazık ki Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in öngördüğü seviyenin gerisine düşmüştür. Elbette bu süreçte Müslüman dünyanın maruz kaldığı dış etkiler büyük önem taşımaktadır. Oryantalist bakış açısı Müslüman kadını sevimsiz kalıplara hapsetmiştir. Fakat buna karşılık İslam dünyası da kendini ifade etmek noktasında aciz kalmıştır. Bugün İslam dünyasının kadın hakları açısından çok parlak olduğu söylenemez. Kadınların eğitim durumu ne yazık ki; birçok İslam ülkesinde oldukça geri durumdadır. Savaşlar ve zulümler, kadınları gündelik sorunları üzerinde düşünmekten dahi alıkoymaktadır. Bu noktada, Müslüman idarecilere büyük görevler düşmektedir.”

Emine Erdoğan, İslam’ın ilk emrinin ‘oku’ olduğunu anımsatarak, “Kız çocuklarının eğitimi, bir sorun olmaktan çıkmalıdır. Ancak bu gayretle İslam dünyası kendini yenileyebilir, yerleşik algılarla mücadele edebilir. Bizler de bu nedenle, eğitim konusunu birinci meselemiz olarak konumlandırdık. Himayemde gerçekleşen çeşitli kampanyalarda kızlarımız için eğitimin temel şart olduğunu sıklıkla vurguladık. Çok şükür ki; kız çocuklarının okullaşma oranı son 14 yılda büyük oranda arttı.” ifadesini kullandı.

Gerek sivil toplum faaliyetleri ile gerekse de siyasi alanda, kadın hareketinin toplumsal dönüşümün motoru olduğuna işaret eden Erdoğan, 15 Temmuz sonrası sorumluklarının daha da arttığını, şehitlerin emanetini en iyi şekilde geleceğe taşımak zorunda olduklarını bildirdi.

Erdoğan, darbe girişimi gecesi tankların karşısına dikilen kadınların cesaretli duruşunu hayatın her alanına yaymak durumunda olduklarını söyledi.

Türkiye’de kadınların güçlendirilmesi konusunda önemli bir seferberliğin olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

“Siyasi irade, hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş dünyası çeşitli kampanyalarla sürece katkı veriyor. Kadınların siyasette, akademide, iş dünyasında hakettikleri yeri alması noktasında büyük bir farkındalık var. Elbette bunu yaparken, kadınlarımızın aile içinde üstlendikleri sorumlulukların da hakkını layıkıyla vermesi beklenir. Bu konuda da, kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılıyor. Geçtiğimiz yıl dönem başkanlığını yaptığımız G-20 Toplantılarında ilk kez Türkiye’nin teklifi ile ‘Kadın-20’ girişimi kurulmuştur. Bu kapsamda 2025 yılına kadar, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 20 oranında artırma hedefi konmuştur. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde, yine Türkiye’nin girişimi ile Kadın Konseyi’nin temelleri atılmıştır.”

Kadınların bütün bu ulusal ve uluslararası çabaların içini doldurmakla görevli olduğunu anlatan Erdoğan, dayanışma ve işbirliği içinde eğitimi temel almak kaydıyla, Türkiye’nin güçlenmesine omuz vermek durumunda olduklarını belirtti.

Emine Erdoğan, bugün Mevlana’nın hayat verdiği sevgi medeniyetinin, korkuyla özdeşleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“İslamofobi, dünyada müslümanlara dair algıyı belirleyen temel bir kavram haline geldi. DEAŞ, Boko Haram gibi örgütler, Müslümanların medeniyet iddialarına zarar veren faaliyetler içindedir. Bu algılarla mücadele etmek, doğru Müslüman temsilleri ortaya koymak durumundayız. En önemlisi birlik olmalıyız. Kadını ötekileştiren söylemlere karşı yeni bir söylem, kadınların doğuştan sahip oldukları hakları elinden alan uygulamalara karşı yeni bir eylem planı gerekmektedir. İnanıyorum ki, ortak akılla bunu gerçekleştirecek, Mevlana’nın diyarı Konya’da bunun temellerini atacağız. O’nun dediği gibi tek başımıza bir zerreyiz ancak herkesle birleştik mi ummanız ya da madeniz.”

Konuşmaların ardından Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Emine Erdoğan ile programa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya tablo hediye etti.

Erdoğan, programın ardından, Anadolu Ajansı fotomuhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi”ni gezdi.

“İslam’da Kadın” konusunda sunumların yapıldığı programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve AK Parti Konya milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.