Meclis-i Nisa sonuç bildirgesi yayımlandı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi kadar milletlerarası ölçekte düzenlenen “İslam ve Kadın” temalı Meclis-i Nisa toplantısının netice bildirgesi yayımlandı.

Meram Belediyesi’nin konut sahipliğinde Konya’da düzenlenen ve açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katıldığı Meclis-i Nisa toplantısında manâlı mesajlar verildi. İki oturum halinde yapılan, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, gazeteci ve aktivistin katıldığı toplantıda “İslam’da Bayan”, “Dünya’nın Müslüman Kadına Bakışı”, “Tarih ve Uygarlık Ekseninde Müslüman Kadın”, “İslam Coğrafyasında Savaş ve Bayan”, “İslamofobi ve Medyada Müslüman Kadın” ve “Aile ve Sosyal Yaşamda Müslüman Kadının Duruşu” başlığı aşağı sunumlar gerçekleştirildi, sorunlar masaya yatırıldı, öneriler geliştirildi. Meclis-i Nisa programı ardından öneriler ve temennilerin sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna deklare edilmesi uygun görüldü. Meclis-i Nisa toplantısının netice bildirgesi şöyle:

“İnsan hakları ve insan yaşamının, onurunun ve özgürlüklerinin garanti altına alındığı bir dünyanın politik söylemlerle yok pratiğe kavuşmuş politikalarla muhtemel olacağına inanıyoruz. Beş emniyet konseyi üyesinin çıkarlarını savunan uluslararası sistemin bütün dünya kadınlarına acı ve gözyaşı getirdiğini görüyoruz. Milletlerarası kurumları, karar vericileri, politika yapıcıları çağrımıza kulak vermeye eğlence ediyoruz. Halep’te gerçekleşen kuşatma ve katliamları telin ediyoruz. Ablukanın kaldırılması, katliamların durdurulması, sivillerin korunmaya alınması, insani yardımların ulaştırılması için basın güvenliğinin sağlanarak, haberleşme kanallarının açılması, milli ve milletlerarası topluluğun sorumluluğundadır. Bayan sivil toplum kuruluşlarının da bu insanlık krizi karşısında acilen inisiyatif almaları gerekmektedir. Iki Taraflı vicdan ve müşterek aklın harekete geçmesi gerekmektedir. Tüm kişi ve kurumları Halep’e insani yardım yapmaya çağırıyoruz. Hastaneler, okullar, fırınlar, içme suyu kaynakları tahrip edilen Halep’te 300 bin kişiye yalnızca 3 fırın hizmet vermeye çalışmaktadır. Çocuklar ekmek ve temiz su ihtiyacı çekmektedir. Halep’e şimdi hekim ve tıbbi takviye ulaştırılması için harekete geçilmelidir. Arakan’da cefa sistematik bir şekilde devam etmektedir. Zulmün son bulması için vicdan sahibi bütün halklar harekete geçmelidir. Arakan’daki kriz bölgelerine basın ve takviye kuruluşlarının girişine karşın Myanmar Hükümeti’nin koyduğu bütün yasak ve engeller de kaldırılmalıdır. Tunus’ta anti demokratik dönemde kadınların aleyhine yaşanmış öncelikle başörtüsü yasağı, tecavüz, taciz ve cefa zulümlerini görmüş kadınların mağduriyetleri süre aşımına uğratılmadan yargı tecelli etmelidir. Avrupa’da yükselen İslam aleyhtarlığının geldiği hudut dehşet suçu tanımına ulaşmıştır. AB ve Avrupa Parlamentosu, inanç özgürlüğü ve kişi güvenliğini güvence almakla yükümlüdür. Müslümanların kamusal özgürlükleri, ibadetleri ve ibadethaneleri hücum ve korkutma altındadır. Buna son verilmelidir. Avrupa’da mültecilere karşın insan onuruna uygunsuz muameleleri kınıyoruz. Kaybolmasına göz yumulan sığınmacı çocukların akıbeti hemen dünya kamuoyuyla paylaşılmalıdır. BM, Unicef ve AB Parlamentosu bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmelidir. İslam düşmanlığı da tıpatıp anti semitizm gibi cinayet-i müeyyide gerektiren bir suçtur. Bu konuda zorunlu farkındalığı oluşturacak ve olgu tespitleri gerçekleştirecek izleme komiteleri kurulmalıdır. Suriye ve Myanmar’da halen devam eden ve milletlerarası savaş suçu sayılan, bayan ve çocuklara karşın tecavüz, taciz, işkence suçlarının derhal durdurulup sorumluların hemen cezalandırılması talebimizdir. Sömürgeci politikalar eşliğinde ezilen Afrikalı kadınların güçlendirilmesi için siyasi, ekonomik, hukuk, eğitim ve sağlık durumu hizmetlerine erişim konularında iş birliği yapılmalıdır. Filistin’de; Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki İsrail hapishanelerinde esir tutulan bütün kadın ve çocuklar hemencecik serbest bırakılmalıdır. Gazze’ye uygulanan insanlık dışı kuşatma kaldırılmalıdır. PKK terörünün oluşturduğu kuvvet sarmalında can güvenliği risk aşağıda olan anneler ve çocukların hayatlarının tehlikesiz ayla getirilmesi talebimizdir. Müslüman toplumlarda kadınlarla ilgili gelenekselleşmiş hatalı inanış ve uygulamalarla mücadele edilmelidir. Bayan haklarını korumak tıpatıp insan haklarını gözetmek gibi devletlerin, devlete ait ve sivil bütün birey ve kurumların sorumluluğudur. Müslüman kadın aleyhine oluşturulan olumsuz medya algısıyla çaba edilmelidir. Görsel, yazılmış ve sosyal medyada seziş mühendisliği aracılığı ile oluşturulan negatif imajla uğraş edecek izleme ve kontrol merkezleri kurulmalıdır. Darbelere karşısında özgürlükleri savunan ve 15 Temmuz gecesi bu aziz mücadelede canını ortaya koyan ve tankların önüne bedenlerini siper ederek şehit düşen kadınlarımızı rahmetle anıyoruz.”