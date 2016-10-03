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Meclis üyelerinden Başkan Ağaoğlu’na ziyaret

03 Ekim 2016 Pazartesi, 15:43
Meclis üyelerinden Başkan Ağaoğlu’na ziyaret

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YOZGAT (AA) – Kırşehir İl Genel Meclis Üyeleri, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kırşehir İl Genel Meclis Üyesi Levent Yıldız, burada yaptığı konuşmada, meclis üyeleri ile birlikte Başkan Ağaoğlu’nu çalışmalarında başarılar dilemek için ziyaret ettiklerini söyledi.

Başkan Ağaoğlu’nun kendi sorumluluk alanında önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Yıldız, “Başkanımıza çalışmalarında başarılar dilemek için ziyaret ettik. Başkan Ağaoğlu çalışmalarında başarı grafiğini daha da yükseltmiştir kendisini tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.” diye konuştu.

Ağaoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırşehir İl Genel meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kırşehir il genel meclis üyeleri Yerköy Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu yozgat

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