Meclis üyelerinden Başkan Ağaoğlu’na ziyaret

YOZGAT (AA) – Kırşehir İl Genel Meclis Üyeleri, Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kırşehir İl Genel Meclis Üyesi Levent Yıldız, burada yaptığı konuşmada, meclis üyeleri ile birlikte Başkan Ağaoğlu’nu çalışmalarında başarılar dilemek için ziyaret ettiklerini söyledi.

Başkan Ağaoğlu’nun kendi sorumluluk alanında önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Yıldız, “Başkanımıza çalışmalarında başarılar dilemek için ziyaret ettik. Başkan Ağaoğlu çalışmalarında başarı grafiğini daha da yükseltmiştir kendisini tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz.” diye konuştu.

Ağaoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırşehir İl Genel meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.