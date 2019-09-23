ESKİŞEHİR (AA) – Japonya'da koalisyon hükümetinin ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk-Japon dostluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir oteldeki çalışma yemeğinde bir araya gelen Yamaguchi, buradaki konuşmasında, sanayi şehri olan Eskişehir'de bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Yamaguchi, gün boyunca bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk ve Japon dostluk ilişkilerini güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Beyaz eşya fabrikasını gezdiğinde üretim hatlarında Japonya ile benzerlik olduğunu gördüğünü anlatan Yamaguchi, "Tüketicilerin tercihinde de iki ülke arasında benzerlikler bulunuyor. Havacılık şirketi ziyaretinde ise Japon makinelerinin kullanıldığını öğrendim. En son yapılmış olan helikopterin Türkiye'nin yanı sıra Japonya'da da kullanılan ürünler olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Odunpazarı Modern Müze de Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan bir mimaridir." ifadesini kullandı.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de kentin ihracatının geçen yıl yaklaşık 2,3 milyar dolar civarında olduğunu anımsatarak, ihracatın yüzde 20'sini havacılık ve ileri teknoloji sanayi ürünlerinin oluşturduğunu aktardı.

Eskişehir'in, beyaz eşya yan sanayisinde Türkiye'nin üretim üssü konumunda yer aldığına değinen Güler, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra yapı elemanları, makine, gıda sektöründe de önemli firmalarımız kentimizde bulunmaktadır. Ancak Eskişehir dünyanın birçok yerine ihracat yapabiliyorken Japonya ile karşılıklı ticaretimiz ne yazık ki istenilen seviyede değil. Türkiye'de çok sayıda yatırımı olan Japonya'nın Eskişehir'de de otomotiv ve ileri teknoloji gerektiren alanlarda yatırım yapmasını arzu ediyoruz."

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise kentin yatırım konusunda hem alt yapı hem de insan kaynağı olarak müsait olduğunu, Japonya ile çok daha büyük iş köprüleri kurmak istediklerini kaydetti.

Yemeğe, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve beraberlerindeki üst düzey yetkililer, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile iş insanları katıldı.