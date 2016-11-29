MEDAŞ mühendis eğitim programında sertifikalar verildi

Meram Elektrik Dağılma A.Ş. (MEDAŞ) ve Türkiye Iş Kurumu’nun (İŞKUR) karşılıklı yürüttüğü mühendis eğitim programı tamamlandı.

Konya’nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’de elektrik dağılma hizmeti veren MEDAŞ’ın İŞKUR Konya İl Müdürlüğü ile müşterek yürüttüğü 6 ay süren mühendis eğitim programını tamamlayanlara törenle sertifikaları verildi.

MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Konya Egzersiz ve Iş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ Genel Müdür Yardımcıları ve mühendisler katıldı.

Törende konuşan Konya Egzersiz ve Meslek Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş, temel amaçlarının istihdamı sağlamak, kaliteli öğrencileri çoktan meslek sahibi gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Teorik derslerini sınıflarında tamamlayan mühendis adaylarının işbaşı eğitim programı ile sahaya indiğini kaydeden Keleş, “İşbaşı eğitim programı doğru işverenlerimiz de kendi ihtiyacına yönelik data ve tecrübeyle donanmış, genç mühendislerle çalışma fırsatını, hiçbir maddi zorunluluk altına girmeden elde edecekler” dedi. Keleş, Konya’da işbaşı eğitim programından bin 71 firma ile birlikte bin 762’si erkek 3 bin 342 kişinin yararlandığını kaydetti.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise, programa katılan yeni mühendislerin tecrübe kazanmalarını sağladıklarını söyledi. Uçmazbaş, “Ilk Kez bu programı uygulamaya koyan İŞKUR’a işbirliği için teşekkür ediyorum. İŞKUR tamamen gündeme gelen bu program ile yeni mezun öğrencilere, şirketimizde meslek imkanı vererek deneyim kazanmalarını sağladık. Böylece, genç arkadaşlarımız, üniversitede kazandıkları teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buldular. Biz de bu program ile yeni işe başlayacak mühendislerin oryantasyonunu sağlarken, aynı zamanda işe başlamadan önce tanınma fırsatı elde etmiş olduk. Programa katılan tüm mühendislere yeni meslek hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların peşinde genç mühendisler sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Eğitimi tamamlayan mühendisler MEDAŞ bünyesinde çeşitli kademelerde istihdam edilecek.

(İHA-İP-Y)