MEDAŞ Niğde’de elektrik mühendisleri ve elektrik tesisatçıları ile buluştu

Ş.) yönetmelik değişikliği nedeniyle uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve görüntü alışverişinde bulunmak üzere Niğde’de görüşme düzenledi.

Toplantıya MEDAŞ’tan Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, Alıcı Hizmetleri Müdürü Mustafa Sağlam, Proje ve Kamulaştırma Müdürü Ethem Konar ve MEDAŞ yetkilileri ile Niğde’de çalışan elektrik mühendisleri ve elektrikle ilgili fen adamları katıldı. MEDAŞ yetkilileri tarafından enerji talepleri, proje onayı ve tesis kabulü konularında yapılan sunumdan sonradan ortak görünüm alışverişinde bulunuldu. Bunun yanına sektör temsilcileri kadar başvuru esnasında yaşanan sıkıntılar dile getirildi.

MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, “Bu toplantının esas amacı, uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve birebir işin sahipleri ile bakış alışverişinde bulunmak. Iş ortağımız olarak gördüğümüz hür elektrik mühendisleri ve elektrikle ilgili fen adamlarının sorunlarını çözmek asli görevlerimizden biridir. Eğer fakat, işimizi daha iyi hale getireceksek, bu ortak irtibat içinde olacaktır. Bu şekilde yapılan toplantılar da iletişim kurmanın en yardımsever yollarından biridir” dedi. Tunçez, toplantının tüm katılımcılarına teşekkür etti.