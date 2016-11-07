MEDAŞ-TEDAŞ koordinasyon toplantısı düzenlendi

Meram Elektrik Dağılım A.Ş. (MEDAŞ) ile Türkiye Elektrik Dağılma A.Ş. (TEDAŞ) aralarında genel koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve TEDAŞ Bölge Koordinatörü Tolga Erbil ile MEDAŞ-TEDAŞ yetkilileri katıldı. MEDAŞ Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda yatırımların gerçekleştirilmesi sürecinde koordinasyon içerisinde çalışılması gereken proje onayları, geçici kabullerin planlanması ve devletleştirme gibi konular ele alındı. Koordinasyon toplantısında MEDAŞ yetkilileri, 2016-2020 kullanım döneminde takvim 2,5 kat artırılan yatırım bütçesiyle dürüst orantılı olarak proje sayısının da arttığını, bu yatırımların kısa sürede devreye alınabilmesi için TEDAŞ ile koordineli çalışmanın önemine yönelik açıklamalar yaptı.

Konya, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray almak üzere 6 ilde faaliyet bildiren MEDAŞ kadar, özelleştirmeden sonradan yapılan yatırımlar değerlendirilerek, elektrik dağıtım hizmetini sağlamak üzere ahenkli olarak her sene bölge ihtiyaçları dikkate alınarak önemli yatırımlar yapıldığı açıklama edildi.