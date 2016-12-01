MEDAŞtan yatırım hamlesi

Meram Elektrik Yayılma A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, özelleştirmeden sonradan yaptıkları yatırım oranının 7.5 kat arttığını söyledi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, genel müdür yardımcıları Eyüp Erduran, Mustafa Başer ve şirket yetkilileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yatırımları değerlendirdi. Konya’nın yanı sıra Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir’de 65 ilçe, 334 belde, bin 379 köy ve 512 yaylada 80 bin metrekare alanı kapsayan geniş bir alanda elektrik yayma hizmeti verdiklerini belirten Erol Uçmazbaş, özelleştirmeden devraldıktan daha sonra MEDAŞ’ın 703 milyon liralık yatırım yaptığını söyledi.

Uçmazbaş, yatırım oranının her geçen yıl arttığını, 2009 yılında 36 milyon TL yatırım yapan MEDAŞ’ın bu sene 268 milyon lira ile yatırım oranını 7.5 kat arttırdığını kaydetti. Özelleştirmeden sonradan MEDAŞ’a yatırım yapılmadığı veya eksik yatırım yapıldığı söylentisinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Uçmazbaş, “Yalnızca bu yıl 268 milyon liralık yatırımın 160 milyon lirası Konya’ya, 108 milyon lirası ise diğer 5 ile harcandı. Genişleme, trafo ve aydınlatma yatırımları kaliteli hizmet verilmesi adına kayda değer yatırımlar. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde yeni açılan Prestij Caddelerinde aydınlatmayı yer altına alarak projeye yardım olduk. Sene sonuna kadar 20 milyon liralık aydınlatma yatırımını tamamlamış olacağız. Enerji tüketimi çoğalan çiftçilerimiz için 124 köye 324 trafo yatırımı yaptık” dedi.

-SCADA yatırımları-

MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, trafo arızaları ve elektrik kesintilerine uzak engelleme imkanı sağlayan SCADA sistemi sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatarak, “SCADA olduğu yerde trafoda bir arıza olduğu süre derhal haberimiz oluyor. Bize ulaşılmadan arızayı görüp uzakta müdahale edebiliyoruz. Sistemi uzakta yöneterek, başka yerden elektrik vererek arızayı anında ya da daha tez giderebiliyoruz. Bununla ilgili 20 milyonluk bir anlaşma imzaladık. 2 yıl içerisinde yatırım bitecek ve MEDAŞ’ın elektrik verdiği yerlerin yüzde 80’inde SCADA sistemi olacak. Bu sayede hem arıza sayısı düşmüş olacak ayrıca de arıza giderilmesi süresi çok aşağıya inmiş olacak. öte taraftan artık elektrik sayaçları yayma şirketinin yükümlülüğüne girdi ve bu yıl 34 bin müşteriye sayaç temin ettik. Artık aboneler sayaç için para ödemiyor. 150 çalışanla Konya’ya taşınan çağrı merkezimizde abonelere daha süratli hizmet veriyor ve çalışan sayısını 4 katına çıkardık” diye konuştu.

-Planlı elektrik kesintileri-

MEDAŞ’ın 268 milyon liralık yatırım yaparken yatırımları faaliyete aşmak için kısa süreli kesintiler yerine getirmek durumda kaldıklarını kaydeden Uçmazbaş, bundan nedeniyle zevk beklediklerini vurguladı. Uçmazbaş, “Yatırım ve bakım sırasında kısa süreli kesintiler gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Bunları yaparken haliyle elektriği kesmek gerekiyor ve 48 saat evvelden bilgi veriyoruz. Dolayısıyla Konya’da planlı elektrik kesintilerinde üstteki sıralarda yer alması yatırım yoğunluğundan kaynaklanıyor. Eğer biz bu planlı kesintileri yapmazsak bu bir süre sonradan arıza olarak dönecektir. Bundan nedeniyle biz şımartma bekliyoruz. Amacımız bu yatırımları biran önce yapalım fakat gelecekte arıza karşımıza çıkmasın” şeklinde konuştu.

“Günah keçisi ilan edildik”

Uçmazbaş, 15 Temmuz darbe girişiminin gerisinde Konya’da 29 Ağustos ve 8 Eylül gece saatlerinde şehrin adamakıllı elektriksiz kalmasında MEDAŞ’ın bir sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı. “Günah keçisi lan edildik” diyen Uçmazbaş şöyle konuştu: “Elektrik kesintisi benzer yerden kaynaklanıyor ve bunun nedeni araştırılıyor. Bu konu ile alakalı Enerji Bakanlığı da hassasiyet gösteriyor. Dolayısıyla bu kesintilerdeki şanssızlık 15 Temmuz’un hemencecik arkasından olmasıdır. Vatandaşlarımızın ve bizim hassas olduğumuz ve üst üste kesintinin yaşanması daha da terslik oldu. OHAL dahilinde arızalarla ilgili Valiliğe veri veriyoruz. İki kesinti ile ilgili günah keçisi ilan edildik. İşin kaderinde var. Elektrik tüketicisi MEDAŞ’ı biliyor.”