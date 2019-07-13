İSTANBUL (AA) – Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt tarafından, Türkiye’deki büyüme hedefleri doğrultusunda 74’üncü mağazasını İzmir’e açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

200 bin metrekareyi aşan satış alanı ile Türkiye’nin en büyük teknoloji perakendecisi, İzmir’deki 6’ncı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla Forum AVM’de açılan mağaza ile MediaMarkt’ın Türkiye’deki mağaza sayısı ise 74’e yükselmiş oldu.

– "MediaMarkt, Türkiye’ye güven duyuyor ve yatırımlarına devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, MediaMarkt’ın Türkiye’ye güven duyduğunu ve yatırımlarına devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türk elektronik perakende sektöründe büyümeye son sürat devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilere biraz daha yaklaşıyor ve onların tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. İzmir’de açtığımız 6’ncı mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermediğimiz için çok mutluyuz. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”