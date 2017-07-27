Medicana Hastanesinden, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği

SİVAS (AA) – TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Medicana Sivas Hastanesiyle sağlık protokolü imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde düzenlenen imza protokolüne, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Başkan Yardımcısı Ali İzgi, Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal ve Medicana Hastanesi Sağlık Grubu Genel Müdürü Şerafettin Demiray katıldı.

Medicana Hastanesinin, Sivas Belediyespor’a geçen yıl olduğu gibi bu sezon da destek olduğu için memnuniyetini dile getiren Karaman, sağlık protokolünün her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demiray ise Sivas Belediyesporun Sivas’ı, sporun bütün branşlarında başarı ile temsil ettiğini belirterek, Medicana Hastanesi olarak bu başarıyı takdir ettiklerini ve bu sezon da yeşil beyazlı ekibe sağlık alanında destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Protokol gereğince, Medicana Sivas Hastanesi, Sivas Belediyespor takımına tüm branşlarda sağlık hizmeti verecek.