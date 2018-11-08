Medicana Sivas Hastanesinden öğretmenlere indirim
SİVAS (AA) – Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray katıldı.
İmza töreninde konuşan Savaşçı, Demiray ile yaptıkları görüşmenin ardından yüzde 20 olarak imzalanan indirim sözleşmesinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yıl sonuna kadar yüzde 25 olarak uygulanması yönünde karar aldıklarını belirtti.
İmzalanan indirim sözleşmesinin kurum personeli ve birinci derece aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yüzde 20 oranında indirimle faydalanmasını kapsadığını aktaran Demiray ise yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla indirim oranını yüzde 25’e çıkarma kararı aldıklarını ifade etti.
Öğretmenler Günü'ne özel kampanyaya, indirim kapsamı dışındaki kadın doğum hizmetlerinin de dahil edildiğini müjdeleyen Demiray, bu indirimin yarından geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar yüzde 25 olarak uygulanacağını, yeni yıl itibarıyla ise kadın doğum hizmetleri dışındaki indirim oranının yüzde 20 olarak devam edeceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Demiray ve Savaşçı, Sağlık Hizmetleri İndirim Protokolü'nü imzaladı.
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