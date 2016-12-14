Medicanada hasta ve yakınları için ney dinletisi

Medicana Konya Hastanesi poliklinik bölümünde, hasta ve hasta yakınları için 17 Aralık Cumartesi gününe dek, neyzen Tayyip Enes Korkmaz tarafından ney dinletisi sunulacak.

Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış, “Ülkece huzura ihtiyacımız olan bu günlerde biz de, Konya Medicana olarak geleneksel ülkü getirdiğimiz Şeb-i Aruz sebebiyle konuklarımızı hafta sonuna kadar bu ney dinletisiyle eğlendirmek istiyoruz. Neyin sesinin hastalarımıza ve bizlere verdiği huzurdan faydalanmak istiyoruz. Bu sebeple, her yıl yaptığımız bu çalışmayı yeniden yaptık. Konuklarımızda hoşnut görünüyorlar. Biz de bundan mutluluklar duyuyoruz” dedi.

Hastanede yer alan vatandaşlar ise, ney dinletisinden nedeniyle memnun olduklarını dile getirdi.