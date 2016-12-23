Medicanada kapalı yöntemle menisküs ameliyatı oldu

Basketbol oynadığı sırada sağ dizi dönen 16 yaşındaki sporcu, başvurduğu Medicana Konya Hastanesi’nde kapalı yöntemle menisküs ameliyatı oldu.

16 yaşındaki Botan Tahtacı mektep basketbol müsabakasında sağ dizinin dönmesi üstüne Medicana Konya Hastanesi’ne başvurdu. Hastanın dizinde çoklu tahvil yaralanması ve dış menisküsünde yırtığı olduğu, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda anlaşıldı ve dizinde iç alt bağ ve ön çapraz bağında kopmuş olduğu saptandı. Muayene ve ameliyatı gerçekleştiren Medicana Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, ameliyat ile ilgili bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Kütahya, “Özellikle sporcularda meydana gelen bu şekildeki yaralanmalar çoğunlukta tek tek görülmekle birlikte bazen tüm yapıların beraber koptuğu yaralanmalar da meydana gelebilmektedir. Tekli senet yaralanmalarında ameliyatlı ve ameliyatsız olarak tedavi seçenekleri muhtemel olmakla birlikte çoklu bono kopmaları ve menisküs yırtığının da eşlik ettiği yaralanmalarda cerrahi dışı seçenekler önemli sakatlıkların oluşmasına sebep olduğu için kabul görmemektedir. böylece cerrahi işlemlerin yapılması menisküsün tamir edilmesi, kopan bağların tamir ve her yerde yapılandırılması gerekmektedir. Bizim hastamızda da kopan bağların tamiri ve menisküsün tamiri artroskopik (kapalı ) yöntemle yapıldı” dedi.

Rehabilitasyon ve spora dönüş

Yrd. Doç. Dr. Kütahya, hastaların ameliyattan 6 saat sonradan hemen ayağa kaldırılarak, kısmi önem verilerek yürütüldüğünü ifade ederek, “Taburcu olan hastalara quadıcerps kası gücüne tarafından 20 gün zaman ile dizlik kullandırılabilmektedir. Masa başı çalışan hastalar 20 gün sonunda işlerine dönebilmekte, ayakta çalışan hastalarda ise bu süre 45 günü bulmaktadır. Menisküs tamiri yapılan hastalarda üzerine siklet verme süresi 30-45 gün civarında olmaktadır. Etkin mücadele sporlarına dönmesine 8 ay daha sonra müsaade edilmektedir. Konulan greft (doku parçası) fakat ameliyattan 1 sene sonradan azami gücüne ulaşır. Bu süre dahilinde mutlaka korunması gerekir” biçiminde konuştu.