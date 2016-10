Medicanada meme kanseri farkındalık programı

Medicana Konya Hastanesi, meme kanserine farkındalık oluşturmak nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi.

Her sene meme kanserine aleyhinde farkındalığı arttırmak nedeniyle “Meme Kanser Bilinçlendirme Ayı” olan Ekim ayı her tarafında birçok etkinliği hayata geçiren Medicana Sıhhat Grubu, bu kere meme kanserine karşısında farkındalık çabasına herkesi ortak ediyor. Gerçekleştirilen etkinliğe, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış, MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Lütfi Şimşek, Konyaspor Futbolcusu Halil İbrahim Sönmez, hastane yöneticileri, fazla sayıda hastane personeli ve hasta ile hasta yakınları katıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Son 10 yıla baktığımız süre bilhassa hükümetimiz sağlık alanında dinç politikalarıyla birlikte hastanelerimiz son derece modern aletlerle donatılmış durumda. Bunun ilk aşamada teşhisi de olası. Bu farkındalığın oluşturularak topluma yayılması gerekli. Lokal yönetimler olarak bizim de bunda payımız olması lüzumlu. Sağlık Durumu kuruluşlarıyla birlikte ara sıra bu taramaları halkın bilinçlendirme noktasında toplumun tüm kesimlerine ulaşmamız lüzumlu bugün fazla hoş bir programda bir aradayız. Topluma ve kadınlara farkındalık oluşturmak üzere bu konuda bilinçlendirmek üzere ev sahipliği yapan Medicana Hastanesine teşekkürler. Hastalıksız sağlıklı yarınlara diyorum. Bu rahatsızlığa her an hepimizin yakalanması muhtemel. Bunun için erken tanı ve ahenkli rutin muayeneler manâlı. Biz belediye olarak bu tür programların bu tür farkındalık oluşturan sağlık durumu alanında bütün etkinliklerin daima yanındayız. Projeye karşılıklı olmaya her zaman adayız” dedi.

Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış ise, “Medicana hastaneleri grubu olarak tüm diğer hastanelerimizde de meme kanseriyle ilgili bir farkındalık oluşturmaya ve bunun için bu etkinliği oluşturmaya çalıştık. Neden farkındalık meydana getirmek istedik? Kıymetli başkanımın söylediği gibi kanser de erken tanı çok manâlı. böylece insanların farkındalığı oluşsun ve erken teşhis için gerekli tanıyı gerekli muayenelerini olabilsinler ve kanserle baş etmede fazla daha başarılı olsunlar istedik” ifadelerini kullandı.

Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez de, “Biz de meme kanserine yardım tahsis etmek için buradayız. Bildiğiniz gibi bu hastalık erkeklerde de görülebilir. Biz de farkındalık yaratmak için bu konuda buraya gelmiş bulunmaktayız. Burada toplanmamızda emeği geçen herkese teşekkürler” biçiminde konuştu.

Etkinlikte keza, “Bir Öpücükle Mesajını Paylaş, Kansere Karşısında Bizimle Savaş” sloganıyla da farkındalık yaratıcı kişilerin mesajları kurulan platforma asıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez’de kağıtlara yazdıkları sloganlarını platforma astı.