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Medicanadan Memur-Sene sağlık semineri

Medicana’dan Memur-Sen’e sağlık semineri – Konya haberi

27 Eylül 2016 Salı, 22:04
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Medicana Konya Hastanesi, Memur-Sen çalışanlarına, çocukları için öğrenci motivasyonunda yapılması gerekenlere ilişkin seminer gerçekleştirdi.
Düzenlenen seminerde konuşan Medicana Konya Hastanesi’nden Psikolog Ebru Soydaş, öğrenci motivasyonunda neler yapılması gerektiğinden ve sınav kaygısından bahsetti.
Ebru Soydaş, “Çocuklarınıza sürekli olarak ders çalış demeyin. Bazı öğrenciler ailesi için ders çalışması gerektiğini düşünebilir ve kaygısı artabilir veya aileye tepki gösterip ders çalışmayı reddedebilir. Bu yüzden yükümlülük ifade eden sözleri fazla artı kullanmamaya çalışın. Eleştirmek yerine geçmişteki başarılarını hatırlatarak yiğitlik verebilirsiniz.Sınavların bir fırsat ve fırsatların da bir şekilde telafisi olabileceğinden bahsedin. Bir fırsat kaçırılsa bile hayatta başka fırsatların onu beklediğinin anlatılması gerekmektedir“ diyerek öğrencilere nasıl motivasyon verilmesi gerektiğinden bahsetti.
Seminere Enerji Bir-Sen Mevlana Şube Başkanı Mahmut Öncel, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. Muhittin Özyalvaç ve Memur- Sen çalışanları katıldı.

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