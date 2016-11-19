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Medicanadan öğrencilere diyabet semineri

Medicana Konya Hastanesi Iç Salgı Bezleri Bilim Dalı ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Yrd.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 15:35
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Medicana Konya Hastanesi Iç Salgı Bezleri Bilim Dalı ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mine Öztürk, Meram Fen Lisesi 9. sınıf öğrencilerine diyabet semineri verdi.
Dr. Mine Öztürk gerçekleştirilen seminerde, hastalarına şekeri ve şekerli gıdaları az tüketmelerini ve çoktan geleceğe yatırım yapmaları tavsiyesinde bulundu. Dr. Öztürk, dinç beslenmeyi öğrenmenin gerektiğini belirterek, “Sağlıklı beslenmeden kastım yaşınıza, boyunuza uygun, yeterli enerjiyi sağlayacak gıdayla beslenmek gerekir. Beslenmeyi bir tutku, gösteri olarak görüyoruz. İşte burada idrak hatası var, ihtiyacımız kadar, hasta olmamak için beslenmemiz gerekiyor ve çok beslenmekten dolayı tehdit altındayız. Mesela öğrencilerimiz annelerinin evde yaptığı kompostoyu içmek yerine gazlı içecekler, hazır meyve suları tüketiyor. Bu nesil ürünler daha çok yemek yeme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu döngüyü incitmek gerekir” dedi.
Seminere katılım gösteren Meram Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri kadar Yrd. Doç. Dr. Mine Öztürk’e çiçek takdim edildi. Seminer soru ve cevapların arkasında sona erdi.

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