Medova Hastanesi aile hekimlerini ağırladı

Konya Medova Hastanesi, Selçuklu ilçesinde atama yapan bir grup aile hekimine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Özel Medova Hastanesi’nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Konya Tabip Odası Başkanı ve Hastane İcra Kurulu Üyesi Seyit Karaca, “Konya’da 25 yıla yakında olacak olan bir sıhhat birikiminin çoğu arkadaşımızla beraber keza teknolojik anlamda, keza de somut anlamda Türkiye açısından en iyi yansımalarından bir tanesi” dedi.

Hastane Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kalafat ise, ailelerin toplumun temeli olduğunu belirterek, bu süreçte temel sağlık hizmetleri konusunda yoğun mesai harcayan aile hekimlerine teşekkür etti. Ülkedeki özel hastane zinciri dağılımı bakımından farklı bir yol izlediklerini söyleyen Kalafat, “Ülkemizde özel hastane zinciri İstanbul’dan başlayıp Anadolu’da bambaşka şehirlerde hizmet vermekteler. Biz tersini yapıyoruz ve ilk zincirin halkası Anadolu’da Konya ovasından başlayacak. İnşallah bu süreçte önümüzdeki iki yılda iyi bir sistem oluşturduktan daha sonra öteki 5-6 ilde açacak olduğumuz ufak bir zincir olma yolunda hedefimiz var. Bu süreçte de Konya’da yetiştireceğimiz yönetici adaylarıyla birlikte öteki illerde Anadolu’nun bağrından çıkmış bir zincir hastane kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Sanki millet özel hastanesi olarak hizmet verdiklerini ve buna göre denetlendiklerini de bildiren Murat Kalafat, “Benzeri halk özel hastane olarak kamusal hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlıyız ve rutin olarak denetleniyoruz. Açacak olduğumuz branşlar ve hizmet verecek olan birimlerdeki hekimler ile gerek rakam, gerekse nitelik olarak da Sağlık Durumu Bakanlığı özel hastane yönetmeliği ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Acele sağlık durumu hizmetleri ilk olarak almak üzere tüm yoğun bakım hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin gerektirdiği ameliyat ve tedaviler elde etmek üzere hastaneden çıkıncaya değin süreçte bütün sağlık durumu hizmetleri hastane tarafından ekstra bir bedel ödemeden hizmet alabiliyorlar” biçiminde konuştu.

Murat Kalafat son olarak ileri tetkik ve inceleme gerektiren durumlarda aile hekimlerine yardımcı olmak istediklerini de açıklama etti. Buluşma ardından Genel Müdür Murat Kalafat ve İcra Kurulu Üyesi Seyit Karaca aile hekimlerine hastane birimleri hakkında bilgi verdi.