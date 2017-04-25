Medova Hastanesi yöneticileri koltuklarını 23 Nisanda çocuklara bıraktı

Keza hastanede çare gören çocuklara balon ve armağan paketleri verildi.

23 Nisan Milli Bağımsızlık ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir okulun öğrencileri Medova Hastanesi’ne ziyarette bulunurken, hastane yöneticileri 23 Nisan’da koltuklarını çocuklara bıraktı. Üçüncü derslik öğrencisi Dominant Ata, Medova Hastanesi Genel Müdürü Belgin Danış’tan, 3. sınıf öğrencisi Oğuz Dereli Başhekim Uzm. Dr. Fatma Mine Karaman’dan ve 2. derslik öğrencisi Fatma Beril Şenzeybek ise Başhemşire Naciye Ertürk’deri temsili olarak koltuklarını devraldılar. Başhekim koltuğunu devralan 3. derslik öğrencisi Oğuz Dereli, “Böyle güzel bir hastanenin başhekimi olmaktan fazla mutlu oldum. Tüm çocukların 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Ilk Kez çocuklar elde etmek üzere bütün hastalara acil şifalar diliyorum. İnşallah çocuklar hiç hasta olmazlar. Hasta olanlara da hastanemizde çok iyi bakılacağından eminim. Büyük fedakarlıkla ödev yapan sağlık çalışanlarının uğradıkları saldırıları kınıyor, halkımızın sağlık durumu çalışanlarına da takviye olmalarını istiyorum” dedi. Görev teslimin sonunda Medova Hastanesi’nin yöneticileri öğrencilere 23 Nisan hediyesi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yana, Medova Konya Hastanesi Başhemşiresi Naciye Ertürk ve hastaneye gelen bir palyaço da tedavi gören çocuklara balon ve hediye paketi vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Başhemşire Naciye Ertürk, “Medova ailesi olarak 23 Nisan Ulusal Hakimiyet ve Çocuk Bayramımızı yatan çocuklarımıza hediyeler vererek kutladık. Çocuklarımız, geleceğimiz ve bizler de bu geleceğimize sahip çıkmalıyız. Çocuk bayramını kutluyoruz” diye konuştu.