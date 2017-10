Megakent’den Beyşehir’e 220 bin metrekarelik fidanlık

Yeni Megakent Kanunu ile kent merkezi dışında ilçelerde de fidanlıklar oluşturan Konya Megakent Belediyesi, Beyşehir’in Yenidoğan Semti’nde fidanlık yapım çalışmalarını sürdürüyor. Megakent Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın yatırımlarla gelişirken, kent estetiğinin de her geçen gün büyüdüğünü belirterek, Konya’nın 31 ilçesiyle beraber topyekün büyümesi için her türlü yatırımı yaptıklarını ifade etti. Yapılan öbür yatırımlar kadar yeşil alan ve peyzaj çalışmalarının da ehemmiyetli olduğunu, bu mevzuda her türlü yatırımı yapmaya mücadele ettiklerini kaydolan Başkan Akyürek, Tuzlukçu ve Çumra’nın ardından Beyşehir’de de majör bir fidanlık oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Endemik cinsler üretilecek

Yenidoğan Semti’nde üretimi devam eden fidanlığın 220 bin metrekarelik alanda yaşama geçirileceğini kaydolan Başkan Akyürek, “Kuracağımız fidanlığımızda peyzaj alanlarında, yeşil alanlarda, ağaçlandırma sahalarında, park ve rekreasyon alanlarında kullanılan nebatların üretilmesi, üretilen bu nebatların Konya abuhava koşullarına uyarlamanın sağlanması amaçlanıyor. Fidanlık içerisinde yapraklı, ibreli ve çalı grubu nebatların üretilmesi kastediliyor. Bu cinslerin yanı gizeme özellikle endemik cinsler, sucul nebatlar, lavanta, melisa, kekik gibi yer örtücü aromatik nebat cinsleri ve gül imali yapacağız. Fidanlık hududunda bulunan göletin nem oranına katkı sağlayacak olması da alan tercihinde üretilecek nebatın gelişimine artı değer verecektir. Bu çalışma bütçemize katkı sağlayacağı gibi istediğimiz nebatı da dışarıya bağımlı olmadan yetiştirebileceğiz” dedi.

Belediye için bir imal üssü olacak fidanlığın nebat lüzumunu karşılamanın yanında yöre milleti için de istihdam oluşturacağını kaydolan Başkan Akyürek, şu anda yollarının ve imal parsellerinin üretiminin sürdüğü fidanlığın kısa zaman içinde bitirileceğini ifade etti.