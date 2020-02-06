Mehir Vakfından İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
KONYA (AA) – Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı tarafından İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yardım malzemesi gönderildi.
İdlib'de yaşanan insanlık dramının ardından harekete geçen vakıf yöneticileri, içerisinde battaniye, yorgan, halı ve giyim malzemeleri bulunan yardım tırını, vakfın Selçuklu ilçesindeki merkezinde törenle uğurladı.
Yardım hakkında bilgi veren Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşçı, ilmi ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sosyal yardımlar konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını göstermek istediklerini söyledi.
Dün, kasım ayındaki deprem nedeniyle zor durumda olan Arnavutluk'a 2 tır malzeme gönderdiklerini, bugün de sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Aşçı, şunları kaydetti:
"İdlib'de sınırda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırladığımız ayni yardım malzemelerinden oluşan yardım aracımızı gönderiyoruz. İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere, tırda 819 bin lira değerinde 54 kalemden oluşan 13 bin 535 adet ürün bulunmaktadır."
Aşçı, yardımın gerçekleşmesinde katkıda bulunan yönetici ve hayırseverlere de teşekkür etti.
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Mehir Vakfından İdlib'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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