MEHMET ALİ ÖZBUĞDAY GENÇLİK MERKEZİ KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Açıldığı günden bu yana gençler için birbirinden değerli çalışmalara imza atan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede merkezde açılan kurslar ve atölyeler adeta gençlerin akınına uğradı. Ülkenin geleceğini her yönden iyi yetişmiş bir gençliğin kuracağına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Mehmet Ali Özbuğday gençlik merkezini açarken ve etkinliklerini planlarken bu gerçeğin ışığında hereket ettiklerini söyledi.

Açıldığı günden bu yana gençler için birçok etkinliğe imza atan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkı sağlıyor. Gençlik Merkezinde açılan atölye ve kurslar büyük ilgi ve rağbet görüyor. Bu sebeple merkez, adeta gençlerin ikinci adresi oldu.

Son olarak 5 ayrı branşta ve 12 ayrı ders konu başlığında verilen eğitimlerin birinci dönemi sona erdi. Dil Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi, Nota Atölyesi ve Radyo Televizyon atölyeleri ile dönem boyunca gençlerin eğitimlerine ve sosyal hayatlarına katkı sunuldu. Atölyelerde, gençlere maksimum düzeyde fayda sağlamasının yanında onlar için eğitici öğretici projelerde üretildi. Başarılı bir eğitim dönemini geride bırakan Gençlik Merkezi; tamamlanan güz dönemi eğitimi sonrası yeni dönem kurs kayıtlarına da hızla başladı. Yeni dönemde gençler için, ilham verici ortam oluşturmak, motivasyonlarını yükseltmek, yapısal sistemler oluşturmak ve mevcut olan her konuda çatışmaları yönetmenin yöntemleri ile gençleri geleceğe hazırlama misyonu üzerinde çalışmalar planlanıyor. Tüm bu eğitim faaliyetlerinin yanı sıra; farklı kurumlarla paydaş projeler yapmayı planlayan Gençlik Merkezi ayrıca üniversite toplulukların programlarına da ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN TORU, “GELECEĞİMİZİ İYİ YETİŞMİŞ BİR NESİL KURACAK VE KORUYACAKTIR”

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ülkemizin bekası yolunda, gençlerimizin eğitimli ve kültürlü yetişmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Klasik belediyecilik anlayışının yanında sosyal ve kültürel belediyeciliğe önem vermelerinin temel nedeninin bu anlayış olduğunu kaydeden Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Geleceğimizi her yönden iyi yetişmiş bir gençlik kuracaktır. Bu coğrafyada bir beka derdiniz var ise mutlaka gençlerinize sahip çıkarak onları her alanda tam donanımlı yetiştirmeniz gerekmektedir. Meram Belediyesi olarak bu anlayış çerçevesi içinde projeler üretmeyi kendimize rehber edindik. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezini açarken ve etkinliklerini planlarken bu nokta bizim çıkış noktamız oldu. Onları kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan donatırken aynı zamanda spor yapabilmelerinin de önünü açtık. Her yönden donanımlı bir gençlik için bu tür hizmetlerin artması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

D.DOĞAN