Mehmet Özdilek: “Tek düşüncemiz ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek”
Teknik Direktör Özdilek, amaçlarının Ziraat Türkiye Kupası’nda gidebildikleri yere kadar gitmek olduğunu ifade ederek, “Bulunduğumuz oyuncu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Çıkan on birle sahada bize yakışan en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Özellikle kupa iki ayaklı maç olduğu için çok telaş yapmadan sağlıklı ve stratejik bir şekilde oynayacağız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla da kupada daha önce de söylediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çünkü geçen senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir kura mı? Tabii ki değil. Ama kupada da üst turlarda yolunuza devam etmek istiyorsanız artık önünüze gelen her takımla mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şartlarda yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz” diye konuştu.
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