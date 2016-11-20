Mehmet Şimşekin mutlu günü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ağabeyi Ekrem Şimşek’in kızı Zeynep Şimşek’in Adıyaman’da ancak düğün törenine katıldı. Zeynep Yıldırım ve Mehmet Akif Sevindi’nin düğün törenine katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kıyılan nikahta yeğeninin şahidi oldu.

Düğün törenine eşi Esra Şimşek ile birlikte katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez karşıladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu göre kıyılan nikahta gelinin şahitliğini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Yıldırım yaparken, damadın şahitliğini Vali Abdullah Erin yaptı.

Nikahın kıyılmasının peşinde nikah cüzdanını yeğenine ibraz eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, evliliğin önemine aksan yaparak, ara sıra ufak anlaşmazlıkların olabileceğini fakat bunun aşılması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Şimşek, “Allah uğurlu kutsal kılsın” sözünü hem Türkçe keza de Kürtçe söyledi. Nikah töreninde vatandaşlar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e yakın ilgi gösterdi.

Petrol Mühendisi olan güvey Mehmet Akif Sevindi ile ev kadını olan gelin Zeynep Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i kapıya değin uğurladı.