Mehmetçik hainlerin emellerine fırsat vermedi

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli’de, icra edilen operasyonda 10 el yapımı patlayıcı tespit/imha edilmiş, 7000 litre mazot, Diyarbakır Silvan’da ise , icra edilen operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ve erzak ele geçirildi.

Tunceli Hozat’ta, icra edilen operasyonda iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Mardin Dargeçit’te icra edilen arazi aramasında bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta icra edilen arazi aramasında bir adet boru tipi patlayıcı madde (Bangolero Torpedo), gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi, Bingöl/Genç’te ise icra edilen arazi aramasında tespit edilen sekiz sığınak içerisinde, 15 kg patlayıcı madde (TNT), iki telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki adet tüp, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.