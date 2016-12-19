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19 Aralık 2016 Pazartesi

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Mehmetçik terörle mücadele engel tanımıyor

TSK, Hakkari Yüksekova’da bir üs bölgesinde nöbet tutan ve barınağının önünü kardan temizleyen 3.

19 Aralık 2016 Pazartesi, 19:08

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TSK, Hakkari Yüksekova’da bir üs bölgesinde nöbet tutan ve barınağının önünü kardan temizleyen 3. Piyade Tümeni Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait görüntüleri paylaştı. Mehmetçikler, terörle mücadelesine hiçbir engel tanımadan devam ediyor. Kahraman Türk askerleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde, metrelerce yağan kara, tipiye aldırış etmeden nöbet tutmaya; vatanını hainlere aleyhinde savunmaya devam ediyor.

Birçok bölgede benzer durumun yaşandığını kaydeden TSK, son terörist etkisiz ayla getirilinceye kadar, yılmadan, usanmadan operasyonlara devam edileceğini bu görüntülerle bir defa daha göstermiş oldu.

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