Meke Gölü'nde “kar” güzelliği

KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve görünümü nedeniyle “dünyanın nazar boncuğu” olarak adlandırılan Meke Gölü, yağan karın ardından beyaza bürünen görünümüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana geldiği belirtilen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan göl, kış mevsimindeki büyüleyici manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yapıp fotoğraf çektirdiği göl, yağışın ardından beyaza büründü. Karapınar-Ereğli Karayolu’nun 7’nci kilometresindeki göl, kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor.

Suyu 10 yıl öncesine göre önemli oranda azalsa da fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan Meke Gölü, güneşin doğuşu ve gün batımını izlemeye gelenleri de ağırlıyor.