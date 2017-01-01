Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıl dönümü

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde Mekke’nin Fethi’nin 1386. yıl dönümünü dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından “Mekkenin Fethi ve Kardeşlik Gecesi” programı gerçekleştirildi.

Belediye Yeni Düğün Salonu’ndaki program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Ali Akpınar, yaptığı konuşmada, zamanı günah, isyan için değil ibadet ve şükür için kullanmaya gayret etmek gerektiğini söyledi.

Bu gece hem geçmişin muhasebesini yapmak hem de geleceğin projesini zihinde tasarlamak gerektiğini belirten Akpınar, “Zaman günahlarla kirletilmeyecek kadar değerlidir. Zaman bize Allah tarafından verilmiş bir nimettir. Bunu en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bu nimetle sorgulanacağız. Bu emaneti nerede, nasıl kullandığımızdan hesaba çekileceğiz.” dedi.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk de Mekke’nin fethini hatırlamak, anlamak için farkındalık oluşturmak için programın düzenlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Karapınar Müftlüğü İlahi Korosu, ilahiler seslendirdi.