– Kırşehir’de soğuk havaya rağmen, Cacabey Meydanı’nda Mekke’nin Fethi ve Şehitler programı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) – Mekke’nin Fethi’nin 1386. yılı dolayısıyla Kırşehir’de, “Şehitler ve Mekke’nin Fethi” programı düzenlendi.

Cacabey Meydanı’nda bir yerel televizyon ve gazetenin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen programda, Grup Tillo ezgi ve ilahiler seslendirirken, sema gösterisi sunuldu.

Soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan vatandaşlar, seslendirilen eserlere eşlik etti.

Programa, Kırşehir Valisi Necati Şentük, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şubesince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda, Mekke’nin Fethi’nin 1386. yılı nedeniyle program gerçekleştirildi.

Programda, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesinin ardından, Siyer-i Nebi Yarışması’nda dereceye girenlere ödül verildi.