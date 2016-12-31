ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1386’ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu’ndaki törende konuşan derneğin şube başkanı Mehmet Eren, gençlere Hazreti Muhammed’in hayatını öğretmek istediklerini söyledi.

Düzenledikleri programla, fetih ile işgal arasındaki farkı genç nesillere anlatmayı amaçladıklarını belirten Eren, şöyle konuştu:

“Türkiye genelinde 600 noktada Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümü kutlanıyor. Gençlerin, fethin ruhunu anlamaları için her sene bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Emperyalistlerin bu ülkeye ‘yılbaşı’ adı altında soktukları bir hançer var. Gençlerimizin yılbaşı yerine dinimizin önemli hadiselerinden biri olan Mekke’nin Fethi’ni kutlamalarını amaçlıyoruz. Aralık ayında Siyer-i Nebi Yarışması düzenledik. Bu yarışmada Eskişehir’de 2 bin 500 lise ve ortaöğretim öğrencisi sınava girdi.

Peygamberimizin hayatını okudular ve nasıl bir insan olduğunu öğrendiler. Bizim bu yarışmadaki amacımız, öğrencilerimizin Peygamberimizin hayatını öğrenerek, kendi hayatlarında onu örnek alarak yaşamalarını sağlamak.”

Etkinlikte Siyer-i Nebi Yarışması’nda dereceye girenlere ödül verildi.