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Mekke'nin fethinin bin 386. yılı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 21:25

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SİVAS (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi tarafından Mekke’nin fethinin bin 386. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dört Eylül Spor Salonu’nda düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okundu ve Sivas Belediyesi mehteran takımı sahne aldı.

AGD Şube Başkanı Bülent Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Mekke’nin fethinin önemine değinerek, bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Şimşek, “Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombaları, çatışmaları, savaşları, yaşamını yitirmişleri, kolu, bacağı kopmuşları, yetim kalmış çocukları, dul kalmış kadınları, gözü yaşlı anneleri görmek canımızı acıtıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Bu yüzden genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalıdır. Fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır.” dedi.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Mekke'nin fethinin 1386. yılı Sivas

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