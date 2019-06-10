Mektup yazan öğrencilere polislerden tişörtlü teşekkür
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polisler, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kendilerine mektup yazarak duygularını dile getiren öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek tişört hediye etti.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve personelleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden ve duygularını mektuplarla dile getiren Aşık Veysel İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine ziyarette bulundu. Polisler bir süre sohbet ettikleri öğrencilere tişört hediye ederken, sınıf öğretmeni Selvi Erdoğan'a da plaket verdi.
Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mektuplarından çok etkinlendiklerini söyledi. Öğrencilere iade-i ziyarette bulunduklarını belirten Uludağ, "Çocuklarımız bizlere yazdıkları mektupları getirmişlerdi. Hepsi doğal, kimisi talepte bulunmuş kimisi şiir yazmış kimisi de yine bir arada olmak istemiş. Onların yazdıklarına kayıtsız kalamazdık, o nedenle ziyaret etmek ve onlarla bir kez daha kucaklaşmak istedik." dedi.
Okul Müdürü Muhammet Koçyiğit de öğrencilerinin ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, polislere teşekkür etti.
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